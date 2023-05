Règlement IA : le CEO d’OpenAI met en garde l’Europe

Lorsqu’il est question du cadre légal applicable à l’intelligence artificielle (IA), Sam Altman, « chief executive officer » (CEO) et cofondateur d’OpenAI, souffle le chaud et le froid.

Aux États-Unis, l’éditeur de ChatGPT plaide pour une régulation du secteur et recommande la création d’une agence internationale dédiée. En Europe, où Sam Altman poursuit sa tournée des lieux et postes de pouvoir, le dirigeant force le ton, a relevé le Financial Times.

OpenAI cesserait ses opérations dans l’Union européenne, si l’entreprise ne peut se conformer au futur règlement européen sur l’intelligence artificielle. L’AI Act en devenir. « Nous allons essayer de nous conformer. Toutefois, si nous ne le pouvons pas, nous cesserons d’opérer en Europe », a ainsi déclaré le CEO d’OpenAI, mercredi 24 mai, depuis Londres.

Une IA générative comme ChatGPT ainsi que le modèle de traitement du langage GPT-4 pourraient être considérés comme étant « à haut risque » par le futur règlement IA de l’UE. Une telle disposition mettrait davantage de pression réglementaire sur l’entreprise et tout un écosystème.

En l’état, a ajouté Sam Altman, « le projet d’AI Act de l’UE est une sur-réglementation, mais nous avons entendu dire qu’il allait être revu ». Les discussions se poursuivent.

Les membres du Parlement européen ont conclu un accord politique concernant la première ébauche du texte livré par la Commission européenne. Les discussions se poursuivent au sein des institutions de l’UE – Parlement, Conseil et Commission – pour finaliser le projet avant adoption. Prochaine étape : un vote des eurodéputés en séance plénière mi-juin.

Il y a beaucoup à faire, selon le CEO d’OpenAI. « Modifier la définition des systèmes d’IA à usage général », par exemple. L’intervention a été reçue fraîchement par les intéressés.

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, n’a pas apprécié. « Il ne sert à rien de tenter de faire du chantage, en prétendant qu’en élaborant un cadre clair, l’Europe retarde le déploiement de l’IA générative » a-t-il déclaré dans un tweet.

There is no point in attempting blackmail — claiming that by crafting a clear framework, Europe is holding up the rollout of generative #AI.

To the contrary!

With the “AI Pact” I proposed, we aim to assist companies in their preparation to EU AI Act 🇪🇺https://t.co/gHsV69L81S pic.twitter.com/N5r83yWtIe

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 25, 2023