Régulation des plates-formes : l’État se dote d’un pôle data science

Voilà l’État officiellement doté d’un « Pôle d’expertise de la régulation numérique » (PEReN).

Un décret publié au JO du 2 septembre 2020 acte la création de ce service à compétence nationale.

Ses missions se résument ainsi : apporter expertise et assistance techniques en sciences des données et des algorithmes. Avec une finalité : accompagner la régulation des plates-formes numériques.

Le PEReN est sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’économie, de la communication et du numérique. La DGE (rattachée à Bercy) en assure la gestion.

L’offre d’emploi « chef de service PEReN » circule depuis début juillet sur les portails de plusieurs ministères.

Photo d’illustration © umseas via Visualhunt / CC BY

