Rémunérations IT : des augmentations de salaire à la carte

En France, les rémunérations IT se maintiennent à « un bon niveau général », malgré la crise sanitaire (Covid-19) et économique. Certains professionnels peuvent même bénéficier d’une augmentation salariale, a relevé le cabinet de recrutement Hays.

Le spécialiste du recrutement « qualifié » a livré les résultats d’une enquête* menée auprès de candidats et d’entreprises évoluant dans le secteur IT. 70% pensent que les rémunérations vont se maintenir. 20% prévoient des hausses de salaires pour 2021.

« Seuls quelques domaines de l’IT, influencés par les mutations et la digitalisation de notre société, connaissent des hausses de salaires. C’est le cas notamment de la sécurité des systèmes d’information ou cybersécurité », a déclaré Olivier Pacaud, Business Manager IT chez Hays France & Luxembourg. « On constate également une hausse des recrutements dans les domaines de l’architecture SI (fonctionnelle ou technique) et du Big data. »

Quels profils sont les plus susceptibles de bénéficier d’une augmentation de salaire** ?

Architecte SI, chef de projet ERP, développeur…

– Architecte SI : 55 000 euros en début de carrière ; 110 000 euros après 8 ans d’expérience

– Chef de projet ERP : 42 000 euros ; 80 000 euros

– Consultant BI : 40 000 euros ; 80 000 euros

– Ingénieur data / data analyst : 40 000 euros ; 80 000 euros

– Ingénieur cybersécurité : 40 000 euros ; 80 000 euros

– Ingénieur systèmes : 40 000 euros ; 65 000 euros

– Développeur Java, PHP ou JavaScript : 35 000 euros ; 65 000 euros

– Administrateur systèmes et réseaux : 35 000 euros ; 55 000 euros

– Technicien support : 26 000 euros ; 45 000 euros

Développeurs (full stack) et ingénieurs (data et cybersécurité) sont les plus recherchés.

* Enquête administrée par Hays en septembre 2020 auprès d’un échantillon de 200 professionnels IT, issus de sa base de données clients et candidats.

** Les rémunérations présentées sont des moyennes brutes annuelles (hors variables et avantages) en Île-de-France. Les salaires IT y sont supérieurs de 10% à 15% en moyenne par rapport à ceux pratiqués dans les autres régions.