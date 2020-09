Rémunérations IT : combien gagnent les cadres en poste ?

Les rémunérations des responsables informatiques font partie des plus élevées de l’étude 2020 de l’Apec* sur « les salaires dans 43 fonctions cadres ».

Ainsi, la rémunération brute annuelle médiane au sein de la direction informatique en France est de 67 000 euros, part fixe et part variable incluses. Hors de la DSI, les salaires médians annuels des cadres de la fonction informatique s’établissent à :

Toutes fonctions confondues, le salaire brut médian annuel des cadres en poste est de 50 000 euros. Il s’agit d’une médiane, par conséquent 50% des professionnels concernés perçoivent un salaire inférieur à ce montant. 50% gagnent plus.

Dans la fonction informatique, comme dans d’autres, le niveau de salaire dépend, entre autres, de l’expérience du professionnel, de la taille de l’entreprise et de sa localisation géographique. Par ailleurs, l’Arcep observe que le salaire médian des cadres « en poste » diffère (parfois grandement) de celui qui est indiqué dans les offres d’emploi.

Ainsi, pour l’ensemble des 43 fonctions cadres étudiées, le salaire médian proposé dans les offres d’emploi est de 40 000 euros. La demande s’oriente largement vers les jeunes diplômés, dont les perspectives sont bousculées par la crise sanitaire et économique.

Selon une autre étude récente de l’Apec, la remunération moyenne des cadres se stabiliserait en 2021, sauf pour certains experts.

Association pour l’emploi des cadres (Apec).

(crédit photo via Pexels)

