Réseau 5G : Nokia et Vodafone NZ font cause commune

L’opérateur Vodafone Nouvelle-Zélande a sélectionné Nokia, son partenaire de longue date, pour le déploiement d’un premier réseau 5G commercial dans le pays.

Pour Vodafone NZ , l’équipementier basé en Finlande va fournir et intégrer ce réseau de 5ème génération mobile. L’accord inclut un coeur de réseau 5G géré dans le cloud et la plateforme d’accès radio AirScale, entre autres technologies et services associés.

Après une série de tests et de démonstrations, le lancement commercial est prévu en fin d’année 2019 à Auckland, Wellington, Christchurch et Queenstown.

Tony Baird, directeur de la technologie de Vodafone Nouvelle-Zélande, a témoigné de son enthousiasme. « Nous sommes ravis de travailler avec Nokia pour fournir un réseau commercial 5G à Vodafone et à la Nouvelle-Zélande », a déclaré le dirigeant.

We will supply and integrate a #5G network for @vodafoneNZ, providing further proof of the strength of our end-to-end portfolio. It offers operators the necessary flexibility and capabilities to deliver 5G services to both consumers and enterprises. https://t.co/zFHhY5Tx58 pic.twitter.com/F966rh8kIn

— Nokia (@nokia) 7 août 2019