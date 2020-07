Réseau : HPE ouvre grand son 5G Lab

Le HPE 5G Lab permet aux opérateurs et aux partenaires de tester et valider des cas d’usage 5G avant leur adoption en entreprise.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a officialisé jeudi le lancement de son HPE 5G Lab. Ce laboratoire permet aux opérateurs télécoms et aux partenaires de tester et de valider des cas d’usage basés sur la 5e génération de communication mobile : IoT, edge computing, applications métiers nécessitant une faible latence, etc.

« Le HPE 5G Lab fournit un terrain d’essai qui permet aux opérateurs, aux fournisseurs d’équipements réseau et aux éditeurs indépendants de logiciels (ISV) [Ndlr : membres du programme HPE Partner Ready], de valider ces technologies et de se préparer pour leur adoption massive », a déclaré le groupe par voie de communiqué.

Basé à Fort Collins (Colorado), le HPE 5G Lab est accessible aux clients et partenaires mondiaux du groupe IT américain via un accès à distance.

HPE avec Orange et Casa Systems

Le labo est équipé de solutions du portefeuille de la multinationale. HPE 5G Core Stack (solution logicielle cloud native de coeur de réseau) en fait partie.

HPE Telco Cloud (serveurs, systèmes de stockage et de mise en réseau « conformes aux normes de l’industrie pour exécuter le réseau 5G) également.

Sans oublier les configurations HPE Telco Blueprints (coeur et périphérie du réseau) et les produits réseau de sa filiale Aruba.

HPE et ses partenaires ont déjà mené avec succès des déploiements de cœur 5G multi-fournisseurs natifs dans le cloud. C’est notamment le cas en France, où un robot équipé d’une radio 5G a été testé par Orange et Casa Systems.

Le HPE 5G Lab peut compter sur le soutien d’autres ateurs clés du secteur, dont Affirmed Networks, Intel, JMA Wireless, Metaswitch, Nokia, Openet et Red Hat. Parmi lesquels de soutiens de l’initiative ODIM (Open Distributed Infrastructure Management).

(crédit photo © Shutterstock)