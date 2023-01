Résultats IBM : OpenShift dans la lumière, le cloud public dans l’ombre

Les grands modèles de langage, source d’économies d’échelle ? Arvind Krishna, patron d’IBM, n’a pas manqué de le souligner lors de la conférence téléphonique faisant suite à la présentation des résultats annuels du groupe.

Il est difficile de donner un poids à l’intelligence artificielle dans l’activité de Big Blue, tant elle s’est diffusée dans son portefeuille. La référence la plus « évidente » dans le reporting financier est la composante « Data & IA » du segment « Software ». En 2022, elle a enregistré environ 6 % de croissance à taux de change constant. C’est moins que la sécurité (7 %), l’automatisation (7 %)… et Red Hat (17 %).

Voilà trois ans et demi (juillet 2019) qu’IBM a bouclé l’acquisition de Red Hat. Depuis lors, ce business lui a rapporté 7,4 Md$ de contrats, affirme-t-il. Le pilier OpenShift vient quant à lui d’atteindre le milliard de dollars de revenu annuel récurrent.

IBM : les mainframes plus en forme que le cloud public ?

Tous sous-segments confondus, seuls les mainframes (zSystems) affichent une croissance annuelle plus forte à taux de change constant : +36 %. C’est trois fois plus que le sous-segment « Infrastructure distribuée ». Lequel réunit la gamme Power (hardware et software), le matériel de stockage… et l’IaaS (IBM Cloud).

Pas un mot sur le chiffre d’affaires de cette dernière activité. IBM préfère revenir sur sa stratégie « cloud hybride » présentée il y a un peu plus d’un an, alors que la scission de Kyndryl se préparait.

À périmètre et taux de change constants, c’est le segment « Conseil » qui a connu la plus forte croissance en 2022 : +15 % (19,1 Md$), pour un taux de marge opérationnelle de 8,8 %. Le segment « Software » en est à +12 % (25 Md$ ; TMO : 24,6 %). Le segment « Infrastructure », à +14 % (15,3 Md$ ; TMO : 14,8 %).

Ci-dessous, les principaux indicateurs financiers d’IBM pour 2022. Ils n’incluent pas la charge de près de 6 Md$ liée au transfert d’obligations retraite à des assureurs tiers.

(en Md$) FY 2022 Évolution Chiffre d’affaires 60,5 +5,5 % Taux de marge brute 55,2 % +4 points Résultat opérationnel 9,8 +25 % Résultat net 8,3 +16 %

