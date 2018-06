Retail : comment Microsoft veut contrer Amazon Go

C’est le secret le moins bien gardé du secteur du retail : Microsoft est en marche pour concurrencer Amazon Go, l’offre de retail numérisée, du géant du e-commerce. En revanche, l’éditeur de Redmond refuse de confirmer la moindre information sur le sujet.

Le contexte concurrentiel entre les deux géants de l’IT est à son paroxysme dans le domaine du retail en général et de la numérisation complète de l’acte d’achat sur les lieux de vente, en particulier. Pour Microsoft, le risque est que ses clients du retail se laissent tenter par le concept d’Amazon Go que la firme de Jeff Bezos pourrait, à terme, proposée en marque blanche après l’avoir tester sur des supermarchés maison : à Seattle depuis janvier et bientôt à San Francisco et Chicago.

Microsoft veut rallier les grands distributeurs

Selon Reuters citant des sources proches du dossier, Microsoft ” développe un système qui enregistre automatiquement les articles que le client met dans son chariot” en précisant qu’il ” a présenté sa technologie à des distributeurs dans le monde entier et discuté avec Walmart d’une éventuelle collaboration”.

Travailler avec le numéro un mondial de la grande distribution serait un gage fort pour prouver la validité de son offre auprès des autres grands acteurs de la distribution qui se sentent menacés par les ambitions d’Amazon et de son approche “phygitale” dans tous les domaines de retail, y compris l’alimentaire.

