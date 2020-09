RGPD : la CNIL face à la réalité de la crise sanitaire

Une avec Régions de France, l’autre avec le Médiateur des entreprises : la CNIL a signé, ce 16 septembre, deux conventions de partenariat.

Dénominateur commun : le RGPD. Avec le double objectif d’aider :

– les conseils régionaux à se mettre en conformité ;

– les acteurs économiques à l’appliquer dans leurs relations contractuelles.

En toile de fond, deux effets de la crise sanitaire. D’une part, la multiplication des questions sur la protection des données personnelles en conséquence de l’accélération de la transformation numérique des entreprises. De l’autre, les difficultés économiques que subissent les TPE/PME.

Ces « mises sous tension », explique la CNIL, se répercuteront sans doute dans les relations des entreprises. Avec pour issue probable un accroissement du nombre de contentieux. Y compris sur la répartition des responsabilités au regard du RGPD.

Dans ce contexte, la collaboration avec le Médiateur des entreprises devra :

Quant à la collaboration avec Régions de France, elle implique entre autres :

Pour l’occasion, la CNIL met en avant, dans sa médiathèque, ses fiches techniques « Travail et données personnelles ». Elles couvrent six thématiques :

Illustration © sdecoret via Adobe Stock

