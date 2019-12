RGPD : la Cnil publie son registre de traitements pour l’exemple

Et si la meilleure façon de développer le réflexe « registre RGPD » était de montrer l’exemple ?

La Cnil a choisi cette voie, en publiant son propre document de référence.

Elle y liste plus d’une cinquantaine d’activités de traitement de données à caractère personnel.

L’article 30 du RGPD impose la tenue d’un tel registre par les organismes qui traitent régulièrement des données personnelles*. L’obligation s’impose aussi aux sous-traitants.

Du côté de la Cnil, on a défini 10 catégories principales d’activités de traitement :

Chacune des 54 fiches contient des éléments que l’article 30 impose :

La Cnil intègre aussi des renseignements non obligatoires, mais jugés « utiles au pilotage des traitements et à l’information des personnes concernées » :

Au-delà de son propre registre, la Cnil en propose un modèle simplifié, au format tableur (ODS) et destiné à répondre en particulier aux besoins des petites structures.

* Une dérogation existe pour les organismes de moins de 250 salariés. Elle les dispense de déclarer les traitements mis en œuvre « de manière occasionnelle et non routinière ».

Photo d’illustration © portalgdaviaVisualhunt / CC BY-NC-SA

