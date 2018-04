RGPD : Instagram déploie un outil de téléchargement des données

Il y a plusieurs semaines, Instagram annonçait qu’un outil permettant à ses utilisateurs de télécharger les données de leur compte serait déployé.

Facebook, maison mère d’Instagram, ainsi que WhatsApp, son app de messagerie instantanée, proposent une telle fonctionnalité.

Via le Web initialement

Tout simplement baptisé « téléchargement de données », cet outil est dès à présent disponible pour les utilisateurs du site de partage de photos et de vidéos via le Web et le serra sur les applications mobiles prochainement.

Comme l’indique TechCrunch, l’outil en question permet de télécharger ses photos, vidéos, histoires (Stories) et les images envoyées par message direct.

Après avoir fait la demande de téléchargement de ses données, un courriel avec lien de téléchargement sera envoyé à l’utilisateur. Cela peut prendre jusqu’à 48 heures. Les données seront envoyées à l’adresse connectée au compte de l’utilisateur dans un fichier au format Microsoft Excel, Web, Notes ou Texte, qui sera disponible via un lien.

Facebook avait déployé une fonctionnalité similaire et WhatsApp fait désormais de même.

Conformité avec le RGPD

Les entreprise IT, dont les réseaux sociaux, ont essuyé de nombreuses critiques du fait de ne pas fournir aux utilisateurs un moyen de télécharger leurs données.

Pour Facebook, il s’agit avant tout de mettre ses différents services en conformité avec le règlement de l’Union européenne dénommé RGPD (Règlement général sur la protection des données) qui entrera en vigueur à compter du 25 mai prochain dans l’ensemble des 28 États membres de l’Union européenne.

Parallèlement, Instagram vient d’annoncer des améliorations à son format Stories qui seront bientôt déployées sur les applications Android et iOS.

Les Instagram Stories, de plus en plus populaires sur la plateforme, sont largement inspirées de Snapchat, avec des photos et des vidéos qui expirent automatiquement 24 heures après leur téléchargement.

Avec la mise à jour de l’application qui est en cours de déploiement, les utilisateurs pourront télécharger simultanément plusieurs photos et vidéos dans leur Stories.

