RGPD : le manque d’experts menace-t-il son application ?

Pour l’éditeur du navigateur Brave, la réponse est négative. Il demande à la Commission européenne de lancer une procédure d’infraction contre les gouvernements des États membres, qui n’ont pas donner aux bureaux de protection des données les « ressources humaines et financières nécessaires pour accomplir leurs tâches ».

Selon une étude qu’elle a réalisée, Brave estime que la moitié des régulateurs européens de la protection des données ne disposent que de cinq experts techniques, ce qui les rend incapables d’évaluer les plaintes RGPD, tandis que les régulateurs de 14 pays ont des budgets inférieurs à 5 millions d’euros.

« Si le RGPD risque d’échouer, la faute en incombe aux gouvernements nationaux, et non aux autorités de protection des données », déclare Johnny Ryan, son Chief Policy & Industry Relations Officer.

Today @Brave releases new data on GDPR enforcement agencies that reveals why the GDPR is at risk of failing https://t.co/iQW6wFHNaX pic.twitter.com/LdFfR5dc17

— Johnny Ryan (@johnnyryan) April 27, 2020