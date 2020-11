RGPD : Mariott paie (très) cher le manque de protection de ses données client

Quel est le coût d’une défaillance de l’application du RGPD ? Dans le cas de Mariott International, la réponse est une amende de 18,4 millions de livres, soit près de 20 millions €, infligée par la Cnil britannique (Information Commissioner’s Office – ICO).

We have fined Marriott International Inc £18.4million for failing to keep customers’ personal data secure. Marriott estimated that 339 million guest records worldwide were affected.

— ICO (@ICOnews) October 30, 2020