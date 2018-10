RH : Workday dope la gestion de talents au machine learning

Workday injecte apprentissage automatique et analyse augmentée dans ses solutions RH cloud. Un premier pas vers une « place de marché des talents », selon l’éditeur.

Workday a présenté de nouvelles applications dopées à l’intelligence artificielle (IA) lors de sa conférence Workday Rising de Las Vegas.

Le spécialiste des solutions RH et finance en mode cloud a d’abord confirmé la disponibilité de ses « skills cloud ». Des capacités de reconnaissance, identificaton et recoupement de compétences. Elles sont basées sur l’apprentissage automatique (machine learning) et intégrées au système de gestion du capital humain Workday HCM.

C’est un premier pas vers une « place de marché des talents », a indiqué dans un billet de blog Cristina Goldt, la vice-présidente produits HCM de la firme américaine.

Par ailleurs, l’éditeur a officialisé le lancement de l’application Workday People Analytics. Fruit du rachat de la start-up Stories, People Analytics s’appuie sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse augmentée. L’outil permet aux dirigeants, managers et partenaires RH d’identifier les grandes tendances qui impactent les effectifs.

Analyse RH à la demande

L’outil va enrichir le service d’analyse à la demande Workday Prism Analytics.

Parallèlement, Workday a confirmé une intégration poussée avec Adaptive Insights, plateforme de planification des affaires acquise par ses soins au printemps 2018.

Enfin, Workday, en plus de se conformer aux réglementations data (RGPD, ePrivacy…), dit placer la confidentialité, l’innovation « responsable » et l’équité au coeur de ses principes.

