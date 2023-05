RISC-V : La Fondation Linux Europe lance le projet RISE

Le lancement du projet RISE (RISC-V Software Ecosystem) est officialisé. La Fondation Linux Europe est à la manoeuvre.

De quoi renforcer les perspectives des tenants de l’architecture open source des jeux d’instruction.

L’initiative vise surtout à accélérer la mise sur le marché de logiciels pour les cœurs de processeurs RISC-V haute performance et écoénergétiques.

L’ambition est mondiale.

Le projet RISE est axé sur les logiciels commerciaux, et se développe en partenariat étroit avec RISC-V International. L’organisation sans but lucratif est en charge de l’architecture de jeux d’instruction qui font l’interface entre le matériel (processeur) et le logiciel.

L’ensemble est basé sur des normes ouvertes.

La fondation Linux Europe, de son côté, héberge RISE et assure sa promotion sur le continent.

