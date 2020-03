RPA : Appian est dans les starting-blocks

5 000 $ par mois, peu importe le volume de tâches automatisées et de ressources exploitées. C’est le tarif auquel Appian commercialisera sa solution RPA.

Issu d’une acquisition, l’outil fonctionne exclusivement avec l’environnement de développement low code de l’entreprise américaine.

Actuellement en bêta, il sera ouvert à tous avec la prochaine version (20.1)* de la plate-forme, prévue pour le 27 mars 2020.

Le service repose sur un SDK Java additionné d’API qui permettent d’utiliser des fonctionnalités cognitives de Google. En l’occurrence :

Les robots pourront tourner en mode autonome ou assisté, sur des postes Windows, Mac et Linux. La gestion se fera par l’intermédiaire d’une console web. Appian fournira des connecteurs pour les principaux logiciels du marché (Outlook, SAP, navigateurs web…).

On retrouve l’IA de Google à la base d’une autre fonction qui fera son entrée le 27 mars : Intelligent Document Processing.

On pourra l’installer sur les versions antérieures de la plate-forme à partir de la marketplace Appian. Et l’utiliser en conjonction avec l’offre gratuite de Google Cloud – pour un maximum de 10 000 opérations par mois.

Appian en a fait une application qui associe classification et extraction de données depuis des documents PDF.

Appian assure que ses partenariats avec les principaux fournisseurs RPA (Automation Anywhere, Blue Prism, UiPath) restent d’actualité.

* Une nouvelle mouture qui apporte aussi, entre autres :

