RPA : Automation Anywhere surfe sur le cloud Microsoft Azure

Automation Anywhere renforce l’intégration de sa plateforme d’automatisation robotique des processus (RPA) avec le Cloud et l’IA de Microsoft.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Automation Anywhere, l’un des cinq principaux fournisseurs mondiaux de solutions RPA (Robotic Process Automation), a étendu son partenariat avec Microsoft.

Le but est de fournir aux clients du cloud Azure de la firme de Redmond une plateforme d’automatisation robotique des processus (RPA), basée sur le Web, « de premier plan ». Cette option vient s’ajouter aux possibilités existantes d’hébergement sur site ou dans le cloud privé de la plateforme Automation Anywhere Enterprise A2019 de groupe.

Les clients peuvent également bénéficier d’intégrations entre applications d’intelligence artificielle (IA) des deux partenaires, dont IQ Bot d’Automation Anywhere et les Azure Cognitive Services pour numériser et traiter des données non structurées.

RPA, cloud et robots logiciels

Les utilisetrus peuvent aussi gérer les bots de marque Automation Anywhere directement depuis Microsoft Excel. Ou encore utiliser ces robots logiciels pour automatiser des processus métiers depuis différents solutions Microsoft, dont Power Platform, Office 365 et Microsoft Teams.

Soutenir la compétitivité, la productivité et la réduction des coûts des organisations font partie des enjeux d’un tel rapprochement, a indiqué Peter Meechan, directeur développement d'Automation Anywhere. « Notre collaboration renforcée avec Microsoft permettra à un plus grand nombre d'organisations de bénéficier de ces avantages beaucoup plus rapidement » a déclaré le dirigeant.

De son côté, Lila Tretikov, ex-directrice exécutive de la Wikimedia Foundation devenue vice-présidente corporate IA et réalié mixte de Microsoft, s’est déclarée ravie qu’Autmation Anywhere s’appuie sur Azure et ses services d’IA associés "pour inaugurer le futur du travail."

(crédit photo : pixabay via pexels)