RPA : Automation Anywhere valorisée 6,8 Md$

Automation Anywhere a annoncé cette semaine le bouclage d’une levée de fonds de série B de 290 millons de dollars qui valorise l’entreprise 6,8 milliards de dollars. L’opération, menée principalement auprès du fonds Salesforce Ventures, a également impliqué les investisseurs existants, dont Goldman Sachs et Softbank Vision Fund, d’Automation Anywhere.

L’entreprise américaine dispose ainsi de moyens supplémentaires pour rivaliser avec UiPath et d’autres groupes présents dans le top 5 mondial des fournisseurs de solutions d’automatisation robotique des processus (RPA). Quelles sont ses ambitions ?

La firme promeut l’automatisation des processus métier de clients, du back au front office, par le biais d’une plateforme RPA native pour le cloud optimisée par une intelligence artificielle (IA). Elle veut aussi pousser l’automatisation assistée pour améliorer la collaboration entre humains et ro(bots). Avec un objectif : dominer le marché en valeur.

Les 290 millions de dollars obtenus auprès d’investisseurs viennent s’ajouter aux 550 millions de dollars levés l’an dernier (série A) auprès de SoftBank Investment Advisers, General Atlantic, Goldman Sachs, NEA, World Innovation Lab et WorkdayVentures.

Parallèlement, la firme cofondée et dirigée par Mihir Shukla a confirmé la disponibilité de Automation Anywhere Salesforce Connector sur Salesforce AppExchange. Les utilisateurs mondiaux du fournisseur CRM en mode cloud Salesforce peuvent ainsi contacter, transmettre des données et obtenir une réponse de robots logiciels alimentés par la plateform RPA, basée sur le Web, Automation Anywhere Enterprise (A2019).

🎊 Big news! Automation Anywhere has secured $290 million in Series B funding at a valuation of $6.8 billion led by @SalesforceVC to democratize #RPA and accelerate a new era of human-to-bot collaboration through attended automation. Learn more: https://t.co/7NWT7yQkvd #DF19 pic.twitter.com/hCr3vQAN0j

— Automation Anywhere: The only cloud-native #RPA (@AutomationAnywh) November 21, 2019