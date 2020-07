RPA : IBM ouvre son portefeuille pour WDG Automation

Pour se renforcer dans la RPA, IBM recourt à la croissance externe.

Le groupe américain vient d’annoncer son intention d’acquérir un spécialiste du secteur : WDG Automation.

Les technologies de cette entreprise brésilienne viendront, dans un premier temps, enrichir l’offre Cloud Pak for Automation.

IBM s’intéresse en particulier aux « 600 fonctions RPA préintégrées » dans les outils de WDG Automation. Elles permettront notamment, affirme-t-il, d’identifier davantage de processus automatisables.

D’autres produits en bénéficieront par la suite. Entre autres, dans le domaine de la gestion d’infrastructure, Cloud Pak for Multicloud Management. Une jonction est prévue avec la composante Watson AIOps, destinée à automatiser la détection, le diagnostic et la réponse aux incidents informatiques.

En ligne de mire à plus long terme, une intégration renforcée de l’IA au sein des outils RPA d’IBM. Principaux usages ciblés : la gestion des exceptions, le traitement du langage naturel et l’extraction de données non structurées.

Du point de vue organisationnel, WDG Automation rejoindra l’entité IBM Cloud Integration.

