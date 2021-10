RPA : qui sont les principaux fournisseurs ?

La RPA, un marché encore nettement fragmenté ? La dernière édition du Magic Quadrant en donne cette image. Entre autres, au nombre de « mentions honorables » qu’elle comporte. Pas moins de six fournisseurs y ont droit.

Parmi eux, trois figuraient au « carré magique » l’an dernier. Leur rétrogradation reflète le durcissement des critères d’inclusion. En particulier sur les revenus*. Ni HelpSystems, ni Jacada n’a atteint le seuil requis. En l’occurrence :

Soit au moins 15 millions de dollars de C. A. RPA en 2020

Soit au moins 10 millions

ET au moins 50 % de croissance annuelle

ET au moins 300 grandes entreprises clientes dont au moins 100 dans deux des cinq régions géographiques suivantes : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient-Afrique et Asie-Pacifique

Dans les « mentions honorables », il y a aussi ServiceNow. Ou l’emblème de la montée en puissance des non-spécialistes de la RPA. Appian et IBM en sont aussi… à la différence qu’ils figurent au Quadrant, en tant que nouveaux entrants.

Gartner fait reposer son positionnement des fournisseurs sur deux axes : « vision » et « exécution ». En fonction de celui auquel on donne la priorité, la hiérarchie varie. Aussi, le tableau qui suit n’est pas à prendre comme un classement. Il reprend toutefois l’ordre dans lequel sont placées les quatre typologies d’offreurs : « leaders », « challengers », « visionnaires » et « acteurs de niche ».

Fournisseur Date de création Siège social 1 UiPath 2005 États-Unis 2 Automation Anywhere 2003 États-Unis 3 Microsoft 1975 États-Unis 4 Blue Prism 2001 Royaume-Uni 5 NICE 1986 Israël 6 EdgeVerve Systems 2014 inde 7 WorkFusion 2009 États-Unis 8 Pegasystems 1983 États-Unis 9 Appian 1999 États-Unis 10 Servicetrace 2004 Allemagne 11 NTT 2019 Royaume-Uni 12 Samsung SDS 1985 États-Unis 13 SAP 1972 Allemagne 14 Nintex 2006 États-Unis 15 IBM 1911 États-Unis 16 Kryon 2008 États-Unis 17 Cyclone Robotics 2015 Chine 18 Laiye 2015 Chine

Low-code, process mining et API

Que peut-on attendre d’une offre RPA en 2021 ? Les critères technologiques d’inclusion au Quadrant donne une idée. Au minimum, il faut fournir une plate-forme qui prend en charge :

Conception, développement et déploiement de scripts/bots basés sur la capture d’interface

Orchestration

Automatisation sur desktop, VM et serveur

Robots assistés et robots autonomes

Stockage dans une base de données native à la plate-forme

Les fournisseurs devaient aussi respecter au moins deux des quatre éléments suivants :

Conception de robots sans code

Découverte de processus/tâches

Modèles de traitement de documents

Support de l’intégration par API

Gartner a également pris en compte les capacités de machine learning automatisé (AutoML), mais n’en a pas fait un critère d’inclusion. Même chose pour l’orchestration headless ou serverless.

* Sans ce critère, on aurait pu dépasser les 20 fournisseurs classables. Or, il s’agit du plafond pour tout Magic Quadrant. Le marché montre toutefois des signes de consolidation : les dix principaux acteurs en détiennent 80 %, contre 70 % un an plus tôt.

Photo d’illustration © Murrstock – Adobe Stock