RPA : la robotisation avancée des processus a bondi de 63%

Les dépenses mondiales des entreprises en logiciels RPA ont atteint 846 millions de dollars en 2018 et devraient franchir le milliard de dollars en 2019.

La diffusion mondiale des technologies d’automatisation des processus par la robotique (RPA, Robotic Process Automation) progresse à un rythme très soutenu, rapporte Gartner.

Selon la société d’études, les dépenses mondiales des entreprises en logiciels RPA ont bondi de 63% pour atteindre 846 millions de dollars en 2018. Un taux supérieur aux prévisions publiées par ses soins en novembre dernier.

La croissance à deux chiffres devrait se poursuivre d’ici 2022 à un taux annuel moyen d’environ 57%. Dans ce contexte, le milliard de dollars de revenus devrait être allègrement franchi cette année 2019.

Les fournisseurs se livrent bataille intense pour occuper les premières places du marché.

UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism en tête… pour le moment

« La concurrence est intense », a déclaré Fabrizio Biscotti, vice-président de recherche chez Gartner. En 2018, « neuf des dix principaux fournisseurs du marché ont changé de position au classement », a déclaré Fabrizio Biscotti, vice-président de recherche chez Gartner.

De surcroît, les cinq principaux fournisseurs de solutions RPA – UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, NICE, Pegasystems – « contrôlaient 47% du marché en 2018. »

Mais la croissance à trois chiffres générée cette année-là par d’autres sociétés – les sixième (Kofax) et septième (NTT-AT) au classement – devrait bouleveser le top 5 mondial des fournisseurs RPA en 2019 et au-delà, selon l’analyste.

La banque-finance-assurance, les télécommunications et le secteur public sont les secteurs les plus demandeurs aujourd’hui. Sous l’angle géographique, l’Amérique du Nord reste le premier marché des solutions RPA (51% des ventes mondiales). Elle est suivie par l’Europe de l’Ouest (23%) et le Japon.

À terme, selon Gartner, les poids lourds du logiciel d’entreprise, dont IBM, Microsoft et SAP, pourraient bouleverser le leadership du marché par le biais d’alliances de rachats.