RSE : Mozilla Ventures veut soutenir « l’humain avant les profits »

Un investissement durable, socialement responsable ou à impact ?

Mozilla confirme investir dans un nouveau fonds de capital-risque : Mozilla Ventures.

« Soutenir les entreprises et les solutions qui placent l’humain avant les profits », c’est l’ambition affichée par Mark Surman. Ce dernier n’est autre que le directeur exécutif de la Fondation Mozilla, l’organisation qui promeut le navigateur web libre Firefox.

Sont ciblées des start-up en phase de démarrage dont les technologies s’alignent avec les principes du Manifeste Mozilla, entre confidentialité, inclusion et accessibilité.

Le fonds est doté, dans un premier temps, d’une enveloppe de 35 millions de dollars.

Des jeunes pousses à fort potentiel (jusqu’au premier tour de financement en capital-risque de série A) seront financées. L’inclusion numérique, la confidentialité des données et l’intelligence artificielle (IA) « éthique » font partie des domaines prisés.

Mozilla Ventures après Builders

Trois premiers investissements ont été réalisés dans les sociétés Block Party (Etats-Unis), heylogin (Allemagne) et Secure AI Labs (Etats-Unis). D’autres vont suivre dans les mois à venir avec le déploiement officiel du fonds en début d’année 2023.

Mozilla Ventures sera dirigé par Mohamed Nanabhay. Auparavant membre du conseil d’administration de la Fondation Mozilla, l’homme est un ancien responsable de Al Jazeera English et de Media Development Investment Fund. « Nous voulons soutenir [un écosystème] d’entrepreneurs qui travaillent aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en ligne, de la désinformation à la censure, de la sécurité à la confidentialité », explique-t-il.

Il s’agit en outre d’orienter le capital-risque vers les stratégies de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de prendre le relais du programme Mozilla Builders lancé en 2020.

Mitchell Baker, CEO et présidente du conseil de Mozilla, déclare à propos de ces initiatives :

« Nos valeurs — protection de la vie privée, sécurité et joie — sont le moteur de notre action et de la conception de nos produits. Ce positionnement unique nous permet [d’investir] dans une nouvelle génération d’entreprises technologiques qui partagent la vision d’un Internet sûr et ouvert. » Les conseils de Lucid Capitalism, de capital-risqueurs tiers et d’experts des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) seront bienvenus.

(crédit photo © Mozilla)