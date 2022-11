RSE : quel positionnement pour les DSI ?

Crédit Agricole, Docaposte et Enedis sont quelques-unes des entreprises que le Cigref met en lumière dans un rapport « RSE et IT ».

Connaissez vous les matrices de matérialité et les schémas pluriannuels d’accessibilité ? Le Cigref en fait mention dans un rapport consacré à la politique RSE au sein de l’IT.

La matrice de matérialité permet d’identifier les enjeux RSE les plus pertinents dans une entreprise. La hiérarchisation se fait sous deux angles : le business et les parties prenantes.

Le schéma pluriannuel d’accessibilité décrit les objectifs, les moyens et les compétences à mobiliser pour améliorer l’accessibilité d’un patrimoine numérique.

Chez Docaposte, on a opté pour une gouvernance bicéphale du programme « numérique responsable ». En l’occurrence, par les directions RSE et Transformation, avec le sponsoring de deux membres du COMEX. Le reporting se fait lors d’un comité dédié aux programmes de transformation du groupe. Qui a recruté un chef de projet pilotant le volet « frugalité » et accessibilité.

Chez BPCE, une filière « numérique responsable » s’est développée autour de quatre grands axes de réduction de l’empreinte environnementale. Nommément, la conception responsable, le rayonnement « numérique responsable », le cycle de vie des équipements et les datacenters.

Sur la partie « cycle de vie », on aura noté la mise en place d’un « score carbone » et d’une solution unifiée de mise en veille étendue des postes de travail.

La RSE par l’open source

Du côté d’Enedis, on a travaillé sur l’intégration des critères RSE au niveau des projets IT. Un chantier délicat, admet l’entreprise : difficile de trouver les moyens humains et budgétaires pour être efficace à cette échelle.

ENEDIS a opté pour une méthode d’évaluation qualitative qui différencie les objectifs et les contraintes par type de population. Elle permet d’obtenir un score « numérique responsable », fondé sur six thématiques : gouvernance, sensibilisation métier, accessibilité, qualité du code, architecture, contribution aux objectifs RSE.

Le Cigref évoque, en filigrane, l’initiative EcoCode du Crédit Agricole GIP. Sa forme : un défi, organisé en juin dernier avec Simplon. Il s’agissait d’enrichir le scanneur de code open source SonarQube d’au moins deux nouvelles règles permettant d’intégrer la dimension écoconception.

Le rapport comprend aussi un retex d’AG2R La Mondiale. Sur un autre volet : la mixité au sein des métiers du numérique. Le groupe est mécène de la fondation Femmes@Numérique, qui finance les actions d’associations ayant pour but d’attirer les femmes vers ce secteur. Il développe, en outre, les stages d’observation de troisième et organise des ateliers d’initiation au code pour les filles (8-12 ans) des collaborateurs.

Le rapport met aussi en lumière une initiative d’EDF. Le domaine : l’éthique des IA. Plusieurs directions ont travaillé conjointement sur un guide interne. Axe fort : éviter les biais. Avec, entre autres solutions explorées, un plan d’annotation et une liste d’outils de « débiaisage ».

Sur cette question, le Cigref rappelle avoir publié, avec Numeum, un recueil de bonnes pratiques.

Illustration générée par IA