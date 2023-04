Salaires IT : 5 métiers IT les plus sollicités en 2023

Le cabinet de recrutement Hays publie son étude des rémunérations 2023 réalisée, en France, à partir d’un panel de 1500 candidats et entreprises clientes.

Le groupe présente des rémunérations brutes annuelles et fixes pour des postes à temps plein en région parisienne. Les salaires y sont plus élévés qu’ailleurs en France de 10% en moyenne.

Que peut-on retenir de l’exercice ?

Malgré les réalignements d’effectifs opérés dans des groupes IT et start-up, la demande de compétences technologiques reste solide dans différents secteurs et les salaires attractifs.

Certes, il n’y a pas de surenchère généralisée. Mais, certaines entreprises, dont une ESN sur deux, revalorisent « de 5% en moyenne » les salaires, voire « de 20% » pour les profils « pénuriques ».

Quels métiers IT sont les plus susceptibles de bénéficier de la tendance ?

5 métiers IT très demandés ou en tension

Développeur, Sysadmin, DevOps…

Les 5 métiers IT les plus sollicités ou en tension en Île-de-France sont les suivants :

– Ingénieur cybersécurité (60 000 € en moyenne pour un profil doté de 5 ans d’expérience)

– Architecte Cloud (58 000 euros)

– Ingénieur DevOps (55 000 euros)

– Développeur back end (48 000 euros)

– Administrateur systèmes et réseaux (40 000 euros)

L’inadéquation entre offre et demande les sert. En outre, relève Hays France dans son rapport, les perspectives d’avenir sont « excellentes » pour les professionnels du développement, de l’infrastructure, de la cybersécurité, du cloud et de la data.

Selon une autre étude (Robert Half), l’embauche de spécialistes est caractérisé par « une exacerbation des tendances nationales en pénurie de profils, mercato élevé et concurrence accrue » pour attirer les profils IT pour lesquels le marché est prêt à payer le prix fort.

Le rapport de force penche « fortement » en leur faveur, prévient le cabinet de recrutement. « Nous avons chaque jour des exemples de candidats qui font face à 3 à 5 offres simultanément et refusent des propositions qui ne correspondent pas à leurs attentes ».

Aussi, les professionnels de la sécurité des systèmes d’information (SSI) et du développement logiciel font partie des profils IT les plus enclins à démissionner pour mieux rebondir.