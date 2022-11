Les salaires des cadres dans 14 familles de métiers IT

L’Association pour l’emploi des cadres (Apec) livre l’édition 2022 d’une étude regroupant des informations statistiques sur les salaires en France de professionnels en poste.

La rémunération médiane annuelle brute (salaire fixe + part variable) des cadres de l’informatique et des systèmes d’information fait partie des plus élevées. Elle s’établit à 52 000 euros, contre 51 000 euros pour l’ensemble des familles de métiers étudiées.

Il s’agit d’une médiane, par conséquent 50% des cadres concernés perçoivent un salaire inférieur à ce montant. 50% gagnent plus. C’est notamment le cas de membres des directions des systèmes d’information (DSI) de grands groupes et entreprises du secteur privé.

69 000 euros de salaire médian chez les DSI

Le salaire peut varier grandement d’une fonction technique à l’autre.

Voici les rémunérations médianes dans 14 familles de métiers IT :

1. Direction informatique > 69 000 euros

80 % des cadres du métier gagnent entre 47 et 121 k€

2. Sécurité informatique > 57 000 euros

80 % des cadres du segment gagnent entre 41 et 87 k€

3. Maîtrise d’ouvrage > 51 000 euros

80 % des cadres de la catégorie gagnent entre 38 et 76 k€

4. Gestion de projets IT > 51 000 euros

80 % des cadres du domaine gagnent entre 37 et 72 k€

5. Infrastructures et systèmes d’information > 51 000 euros

80 % des cadres du secteur gagnent entre 39 et 75 k€

6. Administration de bases de données > 50 000 euros

80 % des cadres de la fonction gagnent entre 39 et 93 k€

7. Intégration de logiciels de gestion > 50 000 euros

80 % des cadres de la spécialité gagnent entre 37 et 70 k€

8. Production et maintenance > 50 000 euros

80 % des cadres de la profession gagnent entre 36 et 77 k€

9. Mégadonnées (Big data) > 50 000 euros

80 % des cadres de l’activité gagnent entre 35 et 90 k€

10. Business intelligence/décisionnel > 49 000 euros

80 % des cadres du métier gagnent entre 36 et 66 k€

11. Informatique industrielle et technique > 47 000 euros

80 % des cadres de la filière gagnent entre 36 et 62 k€

12.Réseaux informatiques et télécoms > 47 000 euros

80 % des cadres du métier gagnent entre 37 et 69 k€

13. Métiers des tests et recettes IT > 45 000 euros

80 % des cadres de la pratique gagnent entre 35 et 66 k€

14. Développement informatique > 45 000 euros

80 % des cadres de la programmation gagnent entre 35 et 63 k€

Le niveau des rémunérations reste le premier critère pour attirer et retenir les profils parmi les plus demandés. Il dépend notamment de l’expérience du professionnel, de la taille de l’entreprise, de son secteur d’activité et de sa localisation géographique, réaffirme l’Apec.

Selon une autre étude (Robert Half), à Paris, où les rémunérations sont supérieures d’environ 5% à la moyenne nationale, le salaire annuel moyen dans l’IT varie de 36 750 € pour un technicien systèmes et réseaux en début de carrière à 147 000 € pour un DSI expérimenté.

(crédit photo © Adobe Stock)