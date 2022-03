Salaires des développeurs : les 10 pays qui rémunèrent le mieux

Les Etats-Unis proposent aux développeurs le salaire annuel moyen le plus élevé, devant la Suisse et le Canada. La France est 9e.

Une récente enquête de CodinGame témoigne de fortes disparités entre les rémunérations proposées aux développeurs dans le monde.

14 000 développeurs ont été interrogés dans 131 pays.

Sans grande suprise, les Etats-Unis proposent aux programmeurs le salaire annuel moyen le plus élevé, devant la Suisse et le Canada.

43 K€ sur l’année en France

1. Etats-Unis (95 879 dollars salaire annuel moyen)

2. Suisse (90 462 dollars)

3. Canada (71 193 dollars)

4. Royaume-Uni (68 664 dollars)

5. Suède (66 750 dollars)

6. Allemagne (61 390 dollars)

7. Pays-Bas (58 348 dollars)

8. Belgique (54 603 dollars)

9. France (47 617 $, soit plus de 43 200 €)

10. Espagne (39 459 dollars)

Des divergences importantes existent.

Les salaires moyens du classement sont « fortement corrélés au coût de la vie des différents pays », soulignent les auteurs du rapport.

Aussi, aux Etats-Unis 44% des développeurs gagnent 100 000 $ ou plus par an. Hors du top 10, en Inde (20e parmi les pays étudiés), plus de 75% des développeurs touchent moins de 20 000 $ sur l’année. Ce niveau de rémunération est bien inférieur à ceux de la Silicon Valley, mais il reste largement supérieur au salaire moyen du pays, toutes fonctions confondues.

« Associée à l’accélération du travail à distance et à l’ouverture croissante des recrutements à l’échelle internationale, les différences de salaires selon les pays représentent une réelle opportunité pour les développeurs du monde entier », soulignent les auteurs du rapport.

En France, selon un autre volet de l’enquête, 53% des recruteurs interrogés disposent d’un budget 2022 plus élévé qu’en 2021 pour l’embauche de développeurs. Aussi, 40% des employeurs étendent à l’international leur recherche de profils qualifiés.

Malgré tout, un employeur sur deux peine à recruter et retenir des candidats susceptibles de répondre à leurs attentes, développeurs full-stack et back-end en tête.

(crédit photo via Pixabay)