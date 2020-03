Salaires des développeurs : les 10 pays les plus rémunérateurs

Les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont les plus rémunérateurs pour les développeurs de la communauté CodinGame. La France est 5e.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CodinGame, la plateforme de recrutement pour développeurs, a livré le volet rémunération de son enquête 2020 menée auprès de 21 000 programmeurs dans le monde.

Avec un salaire brut annuel moyen de 88 046 euros (soit 100 240 dollars), les États-Unis proposent la rémunération la plus élevée aux développeurs de la communauté CodinGame. L’Allemagne (56 K€), le Royaume-Uni (54,6 K€) et le Canada (52,8 K€) arrivent ensuite.

La France (43,5 K€), cinquième, est en retrait par rapport à ses partenaires anglophones et germanophones. Si à Paris et en Île-de-France, les rémunérations sont plus élevées que dans d’autres régions de France, le coût de la vie l’est également.

Le top 10 CodinGame des pays qui rémunèrent le mieux les développeurs est le suivant :

L’IT et l’assurance, des secteurs porteurs

Globalement, la rémunération des développeurs dépend des compétences techniques et de l’expérience acquise dans le développement informatique. Les salaires des profils pour lesquels les entreprises se livrent une guerre des talents étant orientés à la hausse.

En définitive, le salaire peut varier grandement en fonction de la taille et du secteur d’activité de l’employeur. Selon l’enquête de CodinGame, trois secteurs – les assurances, les technologies et celui des soins de santé – sont ceux qui paient le plus les développeurs.

L’étude précise : « une différence d’environ 25% existe entre les salaires des ingénieurs logiciels employés dans ces secteurs à rémunération élevée, et les salaires d’ingénieurs logiciels dans les secteurs à rémunération plus faible, comme l’administration publique. »

(crédit photo de une © shutterstock)