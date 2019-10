Salaires des développeurs : les 4 secteurs d’activité qui paient le plus

En France, commerce, services financiers, technologies et communication sont les secteurs les plus rémunérateurs pour les développeurs.

Hired a livré un panorama* des secteurs d’activité les plus rémunérateurs pour les développeurs et d’autres profils techniques.

Avec un salaire annuel moyen de 56,5 K€ à Paris, le commerce de détail (sa branche e-commerce) propose la rémunération la plus élevée. Les services financiers (53 K€) et les technologies (51 K€) arrivent ensuite. La communication (47,5 K€) ferme la marche.

En France, les 4 secteurs les plus rémunérateurs sont donc les suivants :

1. Retail (e-commerce)

2. Services financiers

3. Technologies

4. Communication (média)

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le classement n’est plus le même. En partant du top 4 des secteurs en France, le moteur d’offres d’emploi IT propose le tableau comparatif ci-dessous :

Le rapport Hired sur les salaires publié récemment dresse un tableau plus complexe.

Santé et finance à Londres, tech dans la Silicon Valley

« Si la différence de salaires est toujours élevée entre les États-Unis et l’Europe, ce ne sont pas les mêmes secteurs qui proposent les salaires les plus attrayants d’un marché à l’autre », a déclaré Antoine Garnier-Castellane, directeur du bureau France de Hired.

Aux États-Unis, le secteur des technologies est le plus rémunérateur avec 141 K$ (126,5 K€) par an de salaire moyen pour les métiers IT. Dans le retail (e-commerce), mais aussi l’industrie du divertissement et le secteur des soins de santé, le salaire moyen des programmeurs et d’autres professionnels des technologies atteint 140 K$ (125,7 K€).

Les secteurs américains de l’éducation (138 K$, soit 124 K€ environ) et des services financiers (136 K$ ou 122 K€) devancent les secteurs des transports (135 k$ ou 121 K€) et de la communication (130 K$ ou 117 K€).

Au Royaume-Uni, les secteurs des soins de santé (67 K£ à Londres, ou 77,6 K€) et des services financiers (64 K£ ou 74 K€) fournissent aux développeurs et aux ingénieurs logiciels à temps plein les rémunérations les plus élevées.

Tandis que les secteurs du divertissement (62 K£ ou 72 K€) et de la communication (61 K£ ou 70,2 K€) devancent ceux du e-commerce, de l’éducation et des technologies. Ces trois industries proposant aux professions IT un salaire moyen de 59 K£ ou 67,5 K€ par an.

*Ces données propriétaires sont issues de 420 000 propositions d’entretien et offres d’emploi émises via la plateforme Hired en 2018. (source : « 2019 State of Salaries Report » – Hired).

