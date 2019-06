Salaires : les développeurs gagnent 2,5 fois plus à San Francisco qu’à Paris

À Paris, le salaire annuel moyen des développeurs et d’autres profils technologiques a progressé de 8% en 2018. Pas de quoi troubler San Francisco.

La plateforme de recrutement Hired a livré son rapport annuel* sur les salaires des développeurs et d’autres travailleurs des technologies.

Treize métropoles sont couvertes. Deux sont européennes, onze sont nord-américaines.

La région de la baie de San Francisco domine ce classement depuis sa première publication en 2015.

En 2018, le salaire annuel moyen proposé aux développeurs et ingénieurs logiciels y travaillant était de 145 000 dollars (+2% par rapport à 2017).

Un niveau qui s’explique par l’essor du secteur technologique, la concurrence entre entreprises pour attirer les meilleurs profils et la flambée des prix de l’immobilier.

D’autres villes nord-américaines proposent aux professionnels des technologies des rémunérations en forte croissance, dont Boston (+9% à 127 K$), Austin (+6% à 125 K$) et Washington D.C.(+6% à 123K$). Toronto n’est pas en reste (+9% à 100 K$ canadiens).

À Paris et Londres, en revanche, les salaires sont bien moins élevés.

Paris, la prime aux ingénieurs blockchain

À Londres, la rémunération annuelle de profils technologiques est en moyenne de 62 000 livres (79 k$).

À Paris, le salaire annuel moyen de développeurs et profils techniques a atteint 52 000 euros (60 k$) en 2018, soit 8% de plus par rapport à l’année précédente.

La rémunération moyenne d’ingénieurs logiciels peut être plus élevée. C’est le cas pour les ingénieurs spécialisés blockchain (58 k€), machine learning (56 k€) et données (54 k€).

Il n’empêche, la capitale française reste la ville du top 13 où les développeurs sont les moins bien payés. Mais le coût de la vie est bien plus élevé dans la Silicon Valley (logement, alimentation, santé, transport). Dans ce contexte, pour Antoine Garnier-Castellane, directeur du bureau France de Hired, malgré les différences observées, « Paris est aujourd’hui une ville où les développeurs sont plutôt bien payés par rapport au coût de la vie. »

*Le rapport « 2019 State of Salaries Report » de Hired est le fruit d’une analyse de données propriétaires issues de 420 000 propositions d’entretien et offres d’emploi émises via la plateforme en 2018.