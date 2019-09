Salaires : combien gagnent les ingénieurs en machine learning ?

La forte demande de compétences en apprentissage automatique (machine learning) oriente les salaires à la hausse.

Aux Etats-Unis, la rémunération médiane des ingénieurs en machine learning (ML) a atteint 185 000 dollars en 2018, selon l’enquête IEEE-USA sur les salaires.

A titre de comparaison, la rémunération médiane de l’ensemble du panel* (ingénieurs hardware, logiciels, automatisation) a atteint 145 000 dollars. Un chiffre en hausse de 6 200 dollars par rapport à 2017 et de 15 000 dollars par rapport à 2014.

D’autres études font le même constat.

Indeed, par exemple, a estimé en mars dernier à 146 085 dollars le salaire moyen des ingénieurs ML installés aux Etats-Unis. Selon le métamoteur de recherche d’emploi, le nombre d’offres à leur attention a bondi de 344% entre 2015 et 2018.

Qu’en est-il dans l’Hexagone ?

La situation est plus contrastée à l’échelle nationale.

Selon un classement livré par UiPath, le France se positionne au 3e rang européen et au 7e rang mondial de pays proposant le plus d’opportunités aux talents de l’intelligence artificielle (IA) et du Machine Learning.

Par ailleurs, la demande de compétences émanant des entreprises surpasse l’offre.

Mais les salaires sont bien inférieurs à ceux proposés aux Etats-Unis.

À Paris, où les rémunérations sont plus élevées qu’ailleurs en France, le salaire annuel moyen d’ingénieurs ML a atteint 56 000 euros (62 K$) en 2018, selon Hired.

*L’enquête « IEEE-USA Salary & Benefits Survey » agrège les réponses de 6 739 ingénieurs employés à temps plein.

