Salaires IT : quels seront les 10 métiers les mieux payés en 2021 ?

En France, les développeurs peuvent être « rémunérés à la hauteur de leurs attentes ». Mais d’autres métiers prétendent à des salaires IT plus élevés, relève le cabinet Robert Half.

Le cabinet de recrutement Robert Half a livré son guide des salaires* pour 2021.

En France, dans les technologies de l’information (IT), les profils les plus recherchés (développeurs, product owners) peuvent êtres « rémunérés à la hauteur de leurs attentes » (50 000 euros de salaire médian). Les talents dotés d’une double compétence business et IT peuvent même bénéficer d’une « surenchère salariale », selon la firme.

Quels professionnels peuvent prétendre aux rémunérations les plus élevées ?

Du DSI au DevOps

Pour 2021, le top 10 des salaires médians les plus élevés dans l’IT est le suivant :

1. Directeur des systèmes d’information (DSI) : 110 000 euros.

2. Chief Data Officer (CDO) : 105 000 euros

3. Responsable de la sécurité des systèmes d’Information (RSSI) : 85 000 euros

4. Chief Technical Officer (CTO) : 85 000 euros

5. Responsable infrastructure IT : 68 000 euros

6. Architecte logiciel : 65 000 euros

7. Chef de projet SI : 60 000 euros

8. Ingénieurs systèmes et réseaux : 59 000 euros

9. Ingénieur DevOps : 55 000 euros

10. Lead développeur : 55 000 euros

Certes la pandémie de Covid-19 n’est pas neutre pour les rémunérations et perturbe les recrutements, certains projets IT ayant été « redimensionnés ou reportés ». Malgré tout « la digitalisation des entreprises reste une priorité », a souligné Robert Half France.

Pour attirer les talents, rémunérer la performance n’est « pas toujours suffisante ». « La flexibilité, à travers le télétravail et la souplesse des horaires, est plus que jamais au cœur des négociations entre candidats et entreprises », a déclaré le cabinet de recrutement.

* Le cabinet Robert Half ventile les salaires (hors primes et avantages) en quatre percentiles. Le 50e représente le salaire annuel médian (50% des professionnels gagnent plus, 50% gagnent moins).