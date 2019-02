Salaires IT : l’ingénieur DevOps dans le top 5

Les DevOps (développement/opérations) devancent les ingénieurs logiciel, hardware et sécurité dans le rapport de Dice sur les salaires de la Tech US.

Le site de recrutement Dice a dévoilé son rapport 2019 sur les salaires de la Tech. L’étude agrège des données collectées l’automne dernier auprès de 10 780 professionnels de l’IT. Aux États-Unis, où les rémunérations sont plus élevées qu’en France, l’ingénieur DevOps intègre pour la première fois le top 5, avec un salaire annuel moyen de 111 683 dollars.

Le DevOps devance même dans ce classement les ingénieurs logiciel, hardware et sécurité. Seuls les top managers du secteur informatique (DSI, CTO…), les architectes et les stratèges en charge des systèmes d’information (SI) affichent des rémunérations plus élevées.

Voici le top 25 Dice des salaires de la Tech outre-Atlantique :

Golang

La rémunération des DevOps est donc supérieure au salaire Tech US moyen (93 244 dollars en 2018, en hausse de 0,6% par rapport à 2017, mais en deçà de son niveau de 2015).

Le rapport Dice montre également que maîtriser certains langages de programmation et technologies associés à l’approche DevOps peut rapporter davantage.

Le salaire annuel moyen d’experts du langage de programmation Go développé par Google et des contributeurs de l’Open Source, par exemple, atteint 132 827 dollars.

Maîtriser le service de base de données Amazon DynamoDB peut rapporter plus de 125 000 dollars par an à un profil IT. Enfin, le salaire moyen de talents ayant des compétences associées aux plateformes en tant que service (PaaS) peut dépasser 122 000 dollars par an.

