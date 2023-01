Salaires IT : les perspectives d’ingénieurs logiciels en 2023

La rémunération d’ingénieurs et d’autres spécialistes IT reste élevée, malgré les « grandes démissions » et réductions d’effectifs constatées en 2022.

Globalement, les Etats-Unis proposent toujours les rémunérations annuelles les plus élevées aux ingénieurs logiciels, selon les données salariales agrégées par Levels.fyi.

Malgré un repli en 2022, la rémunération médiane des « software engineers » a tout de même atteint 176 000 $ (-2,2% en glissement annuel).

Des montants bien supérieurs peuvent être proposés à certains profils par des scale-up et multinationales américaines.

Ainsi, les principaux ingénieurs logiciels du siège de Facebook (Meta) à Menlo Park peuvent bénéficier d’un pack de rémunération* de 1 million de dollars. (salaire annuel de base, attribution d’actions, primes et autres avantages inclus).

Ce pack a atteint 900 000 $ chez Airbnb ou encore 796 000 $ chez Stripe en Californie, selon l’étude qui agrège plus de 150 000 propositions salariales.

Pour un ingénieur logiciel en début de carrière, en revanche, c’est à New York City que la rémunération médiane est la plus élevée. Le fonds spéculatif Two Sigma Investments proposant jusqu’à 274 000 $ (salaire de base, primes et autres avantages inclus).

La donne varie lorsque l’on élargit l’analyse à l’ensemble des métiers IT étudiés par Levels.fyi.

En France, « pénurie de profils et concurrence accrue »

Dans la région de la baie de San Francisco, le pack des travailleurs des technologies de l’information atteint jusqu’à 234 000 $

En Europe, ce sont les entreprises technologiques et financières basées à Zurich (178 000 $), Londres (116 000 $) et Dublin ($112 000$) qui proposent les rémunérations médianes les plus élevées aux professionnels IT, selon les données de Levels.fyi.

Qu’en est-il en France ?

Selon une autre étude (Robert Half), à Paris, où les rémunérations sont supérieures d’environ 5% à la moyenne nationale, le salaire annuel moyen dans l’IT varie de 36 750 € pour un technicien systèmes et réseaux en début de carrière à 147 000 € pour un DSI expérimenté.

L’ingénieur DevOps (78 750 €), l’architecte logiciel (73 500 €) et le Lead développeur (68 250 €) font partie des 10 profils IT dotés d’une expérience « intermédiaire » les mieux payés dans la capitale française.

Le recrutement des profils IT est caractérisé par « une exacerbation des tendances nationales en pénurie de profils, mercato élevé et concurrence accrue » pour attirer les profils pour lesquels le marché est prêt à payer le prix fort », d’après le cabinet de recrutement.

(crédit photo : Pixabay)