Salaires IT : les postes à Paris pas toujours plus rémunérateurs

Des salaires bien plus élevés à Paris qu’en régions ? Ce n’est pas toujours le cas dans les métiers de l’IT. Tout du moins d’après le baromètre annuel* du cabinet de recrutement Silkhom.

Chez les développeurs, le constat se vérifie plus particulièrement sur les postes juniors (0 à 2 ans d’expérience). Et le langage maîtrisé n’a pas grande influence : le salaire annuel brut moyen oscille entre 32 000 et 38 000 €, aussi bien pour un développeur Java / JEE que .NET, Python ou encore Cobol.

L’écart est également moindre à Paris : de 35 000 à 45 000 € pour un développeur Java / JEE junior, de 35 000 à 44 000 en PHP, de 36 000 à 45 000 pour du développement mobile, etc.

L’expérience est, en revanche, plus valorisée à Paris qu’en régions.

Illustration avec les développeurs front-end. Au-delà de 8 ans dans le domaine, ils peuvent espérer dépasser les 58 000 € à Paris, contre 46 000 € en régions.

IoT : des écarts moins marqués

Les écarts entre niveaux d’expérience sont encore plus marqués dans les métiers de la data.

Par exemple pour les ingénieurs big data :

En régions : entre 38 000 et 42 000 € en début de carrière ; de 45 000 à 60 000 € à partir de 5 ans d’expérience

À Paris : entre 40 000 et 45 000 € en début de carrière ; de 60 000 à 90 000 € à partir de 5 ans d’expérience

Ou pour les data scientists :

En régions : entre 45 000 à 50 000 € en début de carrière ; 69 000 à 80 000 € à partir de 5 ans d’expérience

À Paris : entre 45 000 et 55 000 € en début de carrière ; de 70 000 à 100 000 € à partir de 5 ans d’expérience

C’est dans les métiers de l’IoT que l’écart de salaire entre Paris et les régions est le moins signifiant. L’expérience a en outre moins de poids. Témoin, entre autres, les ingénieurs en IA :

En régions : de 36 000 à 45 000 € en début de carrière ; 55 000 € à partir de 5 ans d’expérience

À Paris : idem

Les données sont quasi similaires pour les ingénieurs en robotique (60 000 € à partir de 5 ans d’expérience).

Le cas des ingénieurs en logiciel embarqué illustre plus particulièrement la progression similaire des des salaires entre Paris et les régions. Un junior peut espérer gagner de 36 000 à 42 000 € à Paris et de 30 000 à 38 000 € en régions. Un profil à plus de 5 ans d’expérience peut prétendre à un salaire de 50 000 à 65 000 € à Paris et de 44 000 à 60 000 € en régions.

* Silkhom s’est appuyé sur les données de « plus de 3 600 » candidats que ses consultants ont recrutés entre 2016 et 2019.

Photo d’illustration © ollyy – Shutterstock.com