Salaires IT : il n’y a pas d’envolée, sauf pour les experts

La concurrence entre entreprises pour attirer et retenir ingénieurs et cadres oriente les salaires d’experts des systèmes d’information et du numérique à la hausse.

En France, « les profils possédant un solide bagage technique et une vraie compréhension des enjeux business sont les plus demandés », a souligné le cabinet de recrutement Robert Walters dans son étude de rémunération 2019. Ces candidats sont les mieux armés pour obtenir une augmentation de salaire « lors d’un changement de poste ». C’est notamment le cas pour certains profils spécialisés dans les ERP, en particulier SAP.

Mais le mécanisme de « surenchère » ne joue pas pour tous les 20 métiers des technologies de l’information et du numérique indexés par Robert Walters. À Paris, où les rémunérations sont plus élevées qu’ailleurs en France, la grille des salaires en témoigne :

Pérenniser les recrutements

Selon une note de conjonture de l’Apec, les secteurs des activités informatiques et de l’ingénierie-R&D restent des moteurs de l’emploi cadre. « Seul bémol, les entreprises sont moins nombreuses à ressentir une amélioration de leur situation économique et envisagent plus souvent de recruter un volume de cadres moins important. »

Pour le cabinet Robert Walters, les entreprises cherchent à « stabiliser leurs équipes et pérenniser les recrutements dans le temps ». Elles tentent également de « faire preuve de créativité pour attirer et retenir les talents », sans sacrifier « leur cohérence salariale ».

D’autres secteurs sont concernés, a relevé le groupe dans la 22e édition de son baromètre de l’emploi cadre. En outre, a commenté Coralie Rachet, directrice France de Robert Walters, « les incertitudes économiques provoquent un effet ‘stop-and-go’ sur le recrutement des entreprises. Prudentes, ces dernières font évoluer les embauches en fonction du ralentissement et de la reprise de leur activité. »

