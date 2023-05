Salaires IT : une pause dans la surenchère ?

Le cabinet de recrutement informatique Externatic livre ses « grilles de salaires 2023 ». L’étude s’appuie sur les retours de 3 855 candidats et l’analyse de 400 recrutements*.

Que peut-on retenir de l’exercice mené de mai 2022 à mai 2023 ?

La tension reste élevée. Toutefois, les réductions d’effectifs opérées dans de grands groupes et le ralentissement des financements de start-up bousculent le marché de l’emploi IT.

Selon Numeum, syndicat des ESN, dans un contexte économique et géopolitique incertain, les fonds d’investissement priorisent la rentabilité au détriment de la croissance de leurs participations. De plus, la pression sur les prix exercée par certains acheteurs et grands donneurs d’ordre limite la marge de manoeuvre des jeunes pousses technologiques.

L’heure n’est donc pas à la surenchère salariale généralisée en France. « On constate cette année que l’inflation des salaires – tous métiers IT confondus – est moins prononcée que les années précédentes », explique Externatic, cabinet de recrutement spécialisé.

Certes, certains profils parmi les plus sollicités peuvent encore bénéficier d’une revalorisation à deux chiffres, +11% pour un ingénieur infrastructure, par exemple. Toutefois, la plupart des professionnels devront se contenter d’une hausse comprise, en moyenne, entre +1,5% (pour un ingénieur logiciel) et +4% (pour un administrateur systèmes et réseaux).

Les salaires de 10 profils IT « confirmés »

Externatic présente des rémunérations brutes annuelles moyennes.

Les postes sont à temps plein.

Dans ce contexte, voici 10 profils IT « confirmés »* parmi les mieux payés en France :

1. CTO/Directeur de projet : 55 000 à 70 000 euros

2. Engineering manager : 45 000 à 50 000 euros

3. Manager produit : 45 000 à 50 000 euros

4. Expert/Lead technique : 45 000 à 50 000 euros

5. Ingénieur test/QA : 42 000 à 48 000 euros

6. Ingénieur logiciel : 42 000 à 48 000 euros

7. Ingénieur infrastructure : 42 000 à 47 000 euros

8. DevOps/SRE : 43 000 à 50 000 euros

9. Data engineer : 40 000 à 45 000 euros

10. Data analyst : 40 000 à 43 000 euros

Selon une autre étude (Hays), malgré les réalignements d’effectifs opérés dans le secteur des technologies de l’information, la demande de compétences technologiques reste solide.

Et ce dans différents secteurs de l’économie et les salaires attractifs.

De surcroît, les professionnels du développement logiciel et de la cybersécurité font partie des plus exposés à la « grande démission ».