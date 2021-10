Salaires IT : top 10 des profils les mieux payés en 2022

Les responsables SI, les experts Data et les DevOps peuvent prétendre aux rémunérations IT les plus élevées en France, selon le cabinet Robert Half.

Le cabinet de recrutement Robert Half dévoile son guide des salaires* pour 2022. Les résultats proposés sont le fruit d’une analyse de milliers de placements.

En France, dans les technologies de l’information (IT) et le numérique, le salaire annuel moyen varie de 36 750 euros pour un technicien systèmes et réseaux en début de carrière à Paris*, à 147 000 euros pour un directeur des systèmes d’information (DSI) expérimenté.

Les salaires franciliens sont supérieurs d’environ 5% à la moyenne d’autres pôles urbains.

DSI, CDO et DevOps au top

Pour 2022, voici les 10 profils dotés d’une expérience « intermédiaire »* les mieux payés :

1. Directeur des systèmes d’information (DSI) : 115 500 €

2. Chief Data Officer (CDO) : 110 250 €

3. Ingénieur DevOps : 94 500 €

4. Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) : 73 500 €

5. Data Scientist : 63 000 €

6. Responsable Heldesk : 63 000 €

7. Responsable infrastructure IT : 63 000 €

8. Lead développeur : 61 950 €

9. Ingénieur systèmes et réseaux : 57 750 €

10. Administrateur systèmes et réseaux : 47 250 €

Le technicien systèmes et réseaux arrive ensuite (39 900 €).

Du côté des dirigeants**, à l’heure du rebond économique et du travail hybride, l’optimisme est de rigueur. 65% se disent « plus confiants » qu’ils ne l’étaient pour 2021 et 55% prévoient de nouvelles embauches en contrat à durée indeterminée (CDI) pour les mois à venir.

* La société de recrutement spécialisé ventile les salaires (hors primes et avantages) en percentiles, le 50e correspond à un niveau d’expérience intermédiaire pour laquelle la demande du marché est « modérée ».

** L’enquête commandée par Robert Half a été menée en juillet 2021 auprès de 300 dirigeants français (DG, DAF et DSI). Tous sont impliqués dans les recrutements.