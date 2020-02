Salesforce : départ de Keith Block, Marc Benioff à nouveau seul aux commandes

Retour à une direction monocéphale pour Salesforce.

Marc Benioff a repris seul les fonctions de CEO, qu’il partageait depuis le 7 août 2018 avec Keith Block.

Ce dernier (en photo ci-contre) a disparu de l’organigramme du top management.

Il avait rejoint Salesforce en juin 2013, après plus de 25 ans de carrière chez Oracle.

À ses fonctions de vice-président s’étaient ajoutées, en février 2016, celles de directeur des opérations. Il pilotait depuis lors les ventes, les partenariats, le réseau de distribution, le support client et les services de conseil. Marc Benioff s’était concentré sur le développement produit, la technologie et la « culture d’entreprise ».

Parallèlement au départ de Keith Block, Gavin Patterson (ex-patron de British Telecom) est nommé président de Salesforce International. Cette entité basée à Londres gère l’activité du groupe en EMEA, en Amérique latine et en zone Asie-Pacifique.

L’éditeur américain annonce également son intention d’acquérir Vlocity, fournisseur de progiciels verticaux construits sur la plate-forme Salesforce. Montant prévisionnel : 1,33 milliard de dollars.

Objectif : boucler l’opération d’ici à la fin du 2e trimestre de l’année fiscale 2021.

Sur l’exercice 2020, achevé le 31 janvier dernier, Salesforce a dégagé un C. A. en hausse annuelle de 29 %, à 17,098 milliards de dollars. Les principaux segments d’activité affichent des revenus quasi égaux.

La marge brute ressort à 75,8 % (+ 180 points de base). Le résultat net, divisé par 8 d’une année sur l’autre, tient notamment compte de frais associés à l’acquisition du revendeur Salesforce.org.

Illustration principale : tour Salesforce à Indianapolis

