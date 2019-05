Salesforce : nouvelles fonctionnalités pour AppExchange

Salesforce annonce de nouvelles options pour faciliter la navigation dans son écosystème AppExchange. Une partie s’adresse aux éditeurs d’applications et une autre aux clients finaux.

Pour les premiers, AppExchange Partner Intelligence est un nouvel outil d’analyse dans lequel figure AppExchange Marketplace Analytics qui repose sur Einstein Analytics.



Ce nouveau tableau de bord fournit aux éditeurs et aux consultants des informations sur la façon dont les utilisateurs d’AppExchange trouvent et interagissent avec leurs offres.



Ils peuvent par exemple savoir s’ils obtiennent plus de trafic de Google ou de Facebook et quels termes de recherche attirent le plus de visiteurs et d’installations. L’ensemble de ces solutions seront disponibles à partir de cet été.

AppExchange propose de trouver un consultant chez les partenaires

Du côté clients, AppExchange introduit un nouvel outil qui est là pour aider à trouver le consultant correspondant le mieux à un besoin. Grâce à un moteur de recherche dédié qui permet de naviguer parmi les propositions des partenaires comme Appirio/Wipro, Acumen Solutions, Capgemini, Cognizant…

Les clients peuvent affiner leur recherche en fonction d’un emplacement, de la taille de la société ou de son expertise sur un produit et une industrie. Ils peuvent aussi filtrer à partir des évaluations des consultants ou de préférences linguistiques.

Ces outils sont d’ores et déjà disponibles sur AppExchange.

Salesforce multiplie les initiatives sur la formation

Début mars, Salesforce avait lancé sa plate-forme de formation MyTrailhead pour toutes les entreprises. A la date de son lancement en 2017, il s’agissait de former les collaborateurs aux outils et services CRM de la marque, mais désormais n’importe quelle entreprise pourra utiliser cette solution testée dans une dizaine d’entreprises avant cette mise à disposition plus globale.

Les entreprises pourront l’utiliser pour former leurs salariés mais aussi leur permettre d’effectuer des bilans de compétence dans le cadre d’une évolution de poste dans la société.