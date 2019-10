Salesforce Winter ’20 : la nouvelle interface s’impose doucement

C’est parti pour Manufacturing Cloud et Consumer Goods Cloud.

Ces deux déclinaisons du CRM Salesforce se destinent respectivement aux secteurs de l’industrie et des biens de consommation.

Leur lancement commercial intervient parallèlement à la mise à jour semestrielle (Winter ’20) des produits de l’éditeur américain.

À cette occasion, une nouvelle étape est franchie dans le déploiement de l’interface « nouvelle génération » Lightning Experience.

Salesforce va en effet commencer à l’activer automatiquement chez les clients qui ne l’ont pas encore fait. (Mais cela se fera moins tôt que prévu ; en l’occurrence début janvier).

L’interface « classique » ne disparaît pas pour autant. Les utilisateurs pourront y recourir à tout moment. Mais ils seront basculés vers Lightning Experience une fois par semaine.

Pour favoriser la transition, Salesforce met des outils à disposition. Notamment pour analyser les métadonnées des packages installés depuis l’AppExchange et déterminer leur compatibilité.

Avec la mise à jour Winter ’20, Salesforce apporte à sa nouvelle interface un élément jusqu’alors disponible uniquement sur la version classique : la corbeille.

Il introduit aussi la possibilité d’afficher des listes en un format imprimable condensé, économe en encre.

Lightning Experience, c’est aussi du nouveau dans la gestion des invites, l’affichage des enregistrements par rubriques et la réalisation d’actions en masse.

La recherche évolue aussi, à travers la jonction avec la plate-forme Einstein, où Salesforce regroupe ses services relevant de « l’intelligence artificielle ».

Bénéfices : davantage de personnalisation, l’accès à des résultats « instantanés » et un système de recherche « conversationnelle » qui convertit les termes de recherche en filtres d’enregistrement.

Salesforce Winter ’20 inclut également des fonctionnalités « pilotes » expérimentées à petite échelle (les clients y accèdent sur demande). Illustration avec l’affichage du score fourni par le client pour un enregistrement.

Les enquêtes, justement, gagnent en flexibilité. En particulier sur l’automatisation des invitations, l’attribution de rubriques et la page de bienvenue.

La planification aussi s’améliore sur certains aspects. En autre avec l’intégration du temps de préparation des réunions et de trajet lors de la prise de rendez-vous.

Sur mobile, on aura remarqué le net rapprochement avec l’interface de bureau. Avec, au passage, l’incorporation des tableaux de bord Einstein Analytics et d’une nouvelle barre de navigation pour faciliter l’accès aux éléments fréquemment utilisés.

Côté métiers, Salesforce commence sa longue liste de nouveautés avec les ventes. On relèvera des améliorations sur :

* L’assistant de création de pages Lightning précise désormais si les modèles (standard et personnalisés) prennent en charge l’interface mobile, de bureau ou les deux.

Illustrations © Salesforce

