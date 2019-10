Samsung DeX : ce sera sans Linux

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le programme Linux on DeX aura duré un peu moins d’un an.

Samsung commence à annoncer aux développeurs la fin de ce programme qu’il avait ouvert en novembre 2018.

Au démarrage, deux appareils de la gamme Galaxy étaient compatibles : le smartphone Note 9 et la tablette Tab S4.

On pouvait y installer une application qui permettait de télécharger une version modifiée – et conteneurisée – d’Ubuntu 16.04 LTS. Puis de l’utiliser sur un écran externe avec un adaptateur HDMI.

Au fil des mois, la compatibilité s’est étendue aux séries Galaxy S9 et S10, ainsi qu’à la Tab S5e.

Samsung prévient désormais qu’en cas de mise à jour vers Android 10, Linux on DeX ne fonctionnera plus. Seul sera accessible le mode DeX « classique », qui propose d’exploiter Android avec une interface de bureau*.

L’application Linux on DeX restera utilisable sur les versions antérieures de l’OS de Google, mais ne bénéficiera plus d’aucune mise à jour.

* Non seulement sur un écran externe avec adaptateur HDMI ou station d’accueil (DeX Station, DeX Pad), mais aussi, depuis quelques semaines, sur PC (Windows 7 ou 10) et Mac (10.13 et ultérieurs).

Photo d’illustration © Samsung & Canonical