Exynos 9810 : Samsung démarre l’année en mode SoC

Samsung n’attendra pas l’ouverture du CES (qui se tiendra à Las Vegas du 9 au 12 janvier) pour lever le voile sur son futur SoC (System on Chip) haut de gamme.

La firme sud-coréenne a en effet annoncé au gré d’un tweet que l’Exynos 9810 sera officiellement dévoilé dans deux jours (le 4 janvier prochain) sous le hashtag #TheNextExynos.

Discover #TheNextExynos that goes beyond a component. Stay tuned. pic.twitter.com/542sWnQ7EZ

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) 28 décembre 2017