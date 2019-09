Samsung Galaxy Fold : le smartphone pliable disponible en France le 18 septembre

Le Galaxy Fold, premier smartphone pliable de Samsung, sera disponible dans 6 magasins Fnac* le 18 septembre prochain. Son prix : 2020 €.

Présenté en février dernier lors du MWC de Barcelone, le Galaxy Fold a eu du mal à convaincre. Une série de tests « prise en main » effectués par la presse américaine lui avait valu des critiques très négatives, notamment son extrême fragilité.

Engagé face Huawei et son Mate X, Samsung avait décidé de repousser le lancement prévu cet été pour améliorer son produit, en particulier le grand écran Infinity Flex. “Nous prendrons des mesures pour renforcer la protection des écrans. Nous améliorerons également les conseils sur l’entretien et l’utilisation de l’écran, y compris la couche de protection”, avait promis l’entreprise.

Galaxy Fold s’affiche à 2020 euros

Avec un prix de vente fixé à 2020 €, le Galaxy Fold devient le smartphone le plus cher du marché. Avec quels objectifs de vente ? Samsung n’a jamais communiqué officiellement le moindre chiffre sur ses ambitions.

Le smartphone sera lancé ce vendredi en Corée du Sud au prix de 1.977,47 dollars (1.795 euros) avec une garantie couvrant à 70% le coût d’un éventuel remplacement de l’écran au cours de la première année d’utilisation.

Quelques spécifications techniques :

– Écran externe 4,6’’ utilisable à une main

– Écran intérieur Infinity Flex 7,3’’

– Un processeur gravé en 7 nanomètres et 12 Go de RAM

– Une mémoire interne de 512 Go

– Deux batteries, soit 4380 mAh

– Six capteurs intégrés

– Une définition UHD et un mode HDR10+

* Fnac des Ternes, Fnac de La Défense, Fnac Lyon Part-Dieu, Fnac Nice, Fnac Bordeaux et Darty République