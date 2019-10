SAP : base de données et data warehouse au menu cloud de fin d’année

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Deux semaines après son étape américaine, la conférence SAP TechEd pose ses valises en Europe, du 8 au 10 octobre.

L’occasion pour l’éditeur allemand de confirmer la disponibilité prochaine de deux composantes de l’offre HANA Cloud Services.

D’un côté, un data warehouse. De l’autre, la base de données HANA Cloud. Facturée sur abonnement ou à l’usage, elle sera proposée d’ici à la fin de l’année sur AWS et Azure. Les clouds de Google et d’Alibaba rejoindront la liste en 2020.

Composante du même portefeuille, Analytics Cloud sera intégré avec la suite RH SuccessFactors et la version cloud de l’ERP S/4HANA.

SAP annonce aussi la disponibilité de Data Custodian (protection des données et mise en conformité) sur AWS.

Le service est accessible depuis l’an dernier sur Google Cloud Platform ; et depuis mai 2019 sur Azure.

On aura noté, en parallèle, la disponible, chez AWS, d’instances à 18 et 24 To de mémoire destinées à l’exécution de bases de données in-memory (en premier lieu, HANA). Elles s’ajoutent aux instances de 6, 9 et 12 To lancées en 2018.

Photo d’illustration © SAP SE