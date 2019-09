SAP for Me : un portail peut-il remplacer un consultant ?

SAP for Me ? C’est, en quelque sorte, un consultant en version numérique.

Ainsi l’éditeur décrit-il (voir la vidéo ci-dessous) ce portail accessible depuis quelques mois en bêta ouverte.

Il en rappelle la disponibilité à l’occasion d’une mise à jour qui apporte notamment des fonctions de glisser-déplacer.

Le service est censé procurer aux entreprises un « guichet unique » pour la gestion de leur portefeuille SAP. La connexion est pour le moment limitée aux profils de type S-user (assignés par les administrateurs).

L’écran principal propose des points d’entrée différents selon l’utilisateur : mise en avant des commandes pour les métiers de la finance, des tickets pour la fonction support, des certifications pour les responsables de la formation…

L’idée est aussi de diriger chaque utilisateur vers les bonnes personnes, que ce soit dans son organisation ou chez SAP.

La feuille de route prévoit une personnalisation progressive des composantes de l’interface. Les autres portails SAP deviendront des « satellites », avec l’objectif d’y proposer un accès rapide.

Photo d’illustration © SAP SE

