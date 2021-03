SAP France : Fiamma Ferrero prend la tête de l’activité Services

SAP France lance la « mise en musique » de RISE, son offre « en tant que service » de transformation et migration dans le cloud, avec la nomination de Fiamma Ferrero, 43 ans.

« Dans une logique d’accélération du Cloud, nous souhaitons établir une relation continue encore plus intime avec nos clients et nos partenaires afin de leur partager les bonnes pratiques lors des moments clés de leur transformation. » commente Frédéric Chauviré, Directeur Général de SAP France.

Directrice des Ventes des Services pour SAP France depuis 2019, Fiamma Ferrero prend du galon avec la responsabilité de l’ensemble de l’activité et son entrée au Comité Exécutif.

Sa feuille de route : » accompagner l’adoption des solutions SAP par le marché et ainsi d’étendre les positions de SAP Services sur l’ensemble du périmètre, vente et delivery, ce qui inclut le Conseil, l’accompagnement Premium Engagement, et la formation. »

Avant de rejoindre SAP France, Fiamma Ferrero a débuté sa carrière dans la filiale informatique du Groupe Volkswagen, puis a rejoint T-Systems et Logica-CGI en qualité de Directrice des Ventes. Elle a ensuite évolué vers un poste de Chief Digital Officer chez Econocom, et dans le monde de l’entrepreneuriat avec la création de la start-up INWIBE

Fiamma Ferrero est ingénieure diplômée du Polytechnique de Turin en Italie, de la Technische Universität Darmstadt en Allemagne et de l’Executive MBA du Collège des Ingénieurs en France,