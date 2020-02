SAP France : Frédéric Chauviré passe DG ; Gérald Karsenti garde la présidence

Gérald Karsenti aura passé un peu moins de deux ans à la direction générale de SAP France.

Frédéric Chauviré (en photo principale) lui succède à compter du 3 février 2020.

Cet ancien d’Oracle était arrivé chez SAP en 2010, comme directeur de la vente sédentaire pour la filiale UK & Ireland (responsabilités étendues aux Pays-Bas en 2013).

Depuis lors, il a occupé, entre autres les postes de vice-président mid-market pour la région EMEA et de directeur des ventes pour l’Europe du Nord* et du Sud.

Frédéric Chauviré sera sous la responsabilité du président SAP Europe du Nord Brian Duffy, comme l’était Gérald Karsenti (en photo ci-contre).

Ce dernier conserve la présidence de la filiale française, fonction qui lui avait été confiée en mai 2019.

* L’Europe du Nord au sens de SAP inclut la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, les pays nordiques et le Benelux.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.