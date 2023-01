SAP France opère la transition Karsenti-Nollent

Après environ six mois à la direction générale de SAP France, Olivier Nollent y associe la fonction de président, succédant à Gérald Karsenti.

Trente ans et puis s’en va ? Gérald Karsenti va « quitter [le] monde de la tech », qu’il avait rejoint en 1993. L’intéressé l’annonce dans une « interview-teasing » publiée sur son LinkedIn. Teasing, parce que c’est l’inconnue sur son avenir ; en tout cas pour « quelques jours ».

Dans l’immédiat, Gérald Karsenti (à gauche sur la photo) quitte la présidence de SAP France, qu’il assurait depuis 2020. Son successeur : Olivier Nollent. Ce dernier était déjà DG depuis juillet dernier. Il était arrivé quelques chez SAP France quelques mois plus tôt, en provenance de Salesforce. HP (Compaq), Dell et Microsoft furent ses précédents employeurs.

Gérald Karsenti est lui aussi un ancien de HP. Il fut P.-D.G. France entre 2011 et 2015… avant d’embrayer chez HPE des suites de la scission du groupe américain. Là aussi comme P.-D.G. de la filiale française (2015-2016), puis comme président (2016-2017). Il avait, auparavant, dirigé l’entité Sogeti Application Services chez Capgemini, enchaînant au poste de DGA de Sogeti France. Sa première expérience, c’était chez IBM, sur différentes plaques géographiques (France, EMEA, USA, Russie, Japon).

Alors Gérald Karsenti et la tech, c’est vraiment fini ? « Je vais [y] garder un pied :-) », concède-t-il. Parmi ce qu’il affirme être ses priorités, il y a un podcast Radio Classique, avec l’historien Franck Ferrand : « Grands Leaders, les leçons de l’histoire ». Une flèche de plus à un arc qui comprend aussi du coaching de dirigeants, des conférences (enseignement, entre autres, du leadership à HEC) et des ouvrages (dernier en date : L’Art de bâtir une équipe).