SAP vient d’annoncer un nouvel outil comptable opérant sur sa plateforme en mémoire S/4HANA. Il s’agit d’un grand-livre auxiliaire qui gère les flux entre les systèmes opérationnels et financiers afin d’offrir une meilleure transparence et un contrôle plus fin.

Cette solution est pensée pour s’adapter à l’environnement réglementaire et de reporting de plus en plus complexe auquel sont confrontées les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés de technologie financière, explique SAP.

Elle centralise notamment les règles comptables pour les instruments financiers et les contrats d’assurance. SAP met en avant une réduction des coûts et un rapprochement facilité entre les livres. Pour les compagnies d’assurance, SAP a prévu un module spécifique qui gère la préparation des flux de trésorerie estimatifs fournis par les systèmes actuariels.

“Les outils analytiques Fiori intégrés font de cette solution un outil dynamique pour l’utilisateur final et l’amène au-delà d’un simple instrument de documentation vers une plateforme puissante qui génère des analyses de données pour faciliter le pilotage financier”, estime Luca Mucic, directeur financier de SAP.