SAP pousse IBM Watson dans l’ombre d’OpenAI

OpenAI et rien d’autre ? Quand il s’agit de parler d’IA générative, la « famille ChatGPT » revient souvent dans la communication de SAP.

On en a eu l’illustration, entre autres, la semaine dernière, dans le cadre de l’annonce des résultats trimestriels du groupe. L’équipe dirigeante a évoqué à plusieurs reprises ChatGPT. En particulier sous un angle prospectif, mentionnant le rôle que cette technologie allait jouer en matière de support et de cybersécurité. Mais aussi sous un angle plus « immédiat » : SAP a développé « plus d’une cinquantaine de cas d’usage ».

Ces cas d’usage, le groupe les expose notamment sur ses blogs communautaires. Il a par exemple abordé :

– La jonction entre les modèles OpenAI et les applications SAP Build

– L’intégration dans Commerce Cloud pour générer des fiches produits

– L’exploitation en parallèle de SAP Data Intelligence pour intégrer du contexte dans les prompts

De la place aussi pour IBM Watson

Quelle place dans cet écosystème pour les concurrents d’OpenAI ? Watson aura la sienne… et SAP a tenu à le faire savoir. Avec peu de détails, sinon que la première surface concernée sera le lanceur SAP Start, pour un usage axé questions-réponses.

Watson s’était déjà rapproché de SAP en 2019 avec le lancement d’un SDK ABAP. Il s’agissait de permettre aux développeurs SAP d’utiliser leur langage natif pour interagir avec l’IA de Big Blue, sur les environnements NetWeaver et Cloud Platform. La dernière mise à jour du SDK date de la mi-2021.

À consulter pour davantage de contexte sur les liens entre IBM et SAP :

Informatique hybride : Red Hat, IBM et SAP s’associent (2020)

HANA : SAP ouvre son cloud aux serveurs IBM Power (2020)

Intelligence artificielle : IBM et SAP abordent la question éthique (2018)

SAP choisit IBM pour accélérer son déploiement dans le cloud (2014)

SAP et IBM Lotus annoncent Alloy, un logiciel commun (2009)

Messagerie et ERP : IBM s’allie à SAP (2008)